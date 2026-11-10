जेनसेन हुआंग मामला: FBI कर रही जांच; एनवीडिया के CEO को नहीं पता था कि एलिस हुआंग 'एक जासूस थीं'- ट्रंप

FBI एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग की कथित चीनी जासूस महिला से संबंधों की जांच कर रही हैं. ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी. लेकिन उन्होंने कहा कि AI के विकास में मदद करने वाले इस अधिकारी को कोई चिंता करने की जरुरत नहीं हैं. व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में ट्रम्प ने कहा कि मुझे पता है कि FBI किसी और मामले के सिलसिले में इसकी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि वो सुरक्षित रहेंगे. एनवीडिया सीईओ को लेकर खुलासे के बाद अमेरिका के राजनीतिक और टेक सेक्टर में खलबली मच गई है. साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन, एनवीडिया द्वारा डिज़ाइन की गई उन अत्याधुनिक चिप्स तक पहुंच बना पाया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को आगे बढ़ा रही हैं. ट्रंप ने इस मामले में हुआंग को सीधे जांच में शामिल होने का सुझाव दिया.अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कि मैंने आज उनसे बात की बस यह जानने के लिए कि वह ठीक हैं या नहीं. उन्होंने बताया कि हुआंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो महिला एक जासूस है. जेन्सन हुआंग जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक प्रमुख हस्ती हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं . उन्होंने अपने अफेयर की बात स्वीकार कर ली है, साथ ही एनवीडिया की वेबसाइट पर एक खुला पत्र जारी कर अपनी पत्नी और कंपनी से माफी मांगी है. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि वो महिला बीजिंग के लिए जानकारी जुटा रही थी.