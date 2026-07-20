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सैनिक से स्नेकमैन बने जसवीर, कोबरा जैसा सांप पकड़ना इनके लिए है बाएं हाथ का खेल - SNAKE CATCHER HAMIRPUR

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सैनिक से स्नेकमैन बने जसवीर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:50 PM IST

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हमीरपुर: भारतीय सेना का वीर ही ऐसी सच्ची, सुंदर, प्रेरक और अनूठी कहानियां रच सकता है. वीरभूमि हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले सैनिक जसवीर सिंह पटियाल ने बीस साल देश की सीमाओं की सुरक्षा की. सेना में सेवाओं के दौरान (9 अगस्त 2012 को) ही इस सैनिक की पत्नी के साथ एक हादसा हो गया. उनकी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया. तीन दिन कोमा में रहने के बाद पत्नी के प्राण लौट आए. जीवनसाथी के तीन दिन तक प्राण से संघर्ष ने सैनिक जसवीर के मन में एक प्रण का पौधा रोप दिया. यहीं से शुरू होती है सैनिक से स्नेकमैन जसवीर सिंह की अनूठी कहानी. पहले तो जसवीर सिंह ने दो दशक तक भारतीय सेना के समर्पित सिपाही बनकर देश की रक्षा की और अब देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं. ये सुरक्षा सर्पदंश के खतरे से है.

हमीरपुर: भारतीय सेना का वीर ही ऐसी सच्ची, सुंदर, प्रेरक और अनूठी कहानियां रच सकता है. वीरभूमि हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले सैनिक जसवीर सिंह पटियाल ने बीस साल देश की सीमाओं की सुरक्षा की. सेना में सेवाओं के दौरान (9 अगस्त 2012 को) ही इस सैनिक की पत्नी के साथ एक हादसा हो गया. उनकी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया. तीन दिन कोमा में रहने के बाद पत्नी के प्राण लौट आए. जीवनसाथी के तीन दिन तक प्राण से संघर्ष ने सैनिक जसवीर के मन में एक प्रण का पौधा रोप दिया. यहीं से शुरू होती है सैनिक से स्नेकमैन जसवीर सिंह की अनूठी कहानी. पहले तो जसवीर सिंह ने दो दशक तक भारतीय सेना के समर्पित सिपाही बनकर देश की रक्षा की और अब देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं. ये सुरक्षा सर्पदंश के खतरे से है.

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Himachal Pradesh stands out as one of the most difficult terrains in the country. The hill-state bears the scars of nature's fury. The topography does not deter the ground team from establishing a significant presence throughout the state. Its committed journalists venture out to the remotest corners of the state, ensuring the delivery of up-to-the-minute news to its users....view details

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