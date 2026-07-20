हमीरपुर: भारतीय सेना का वीर ही ऐसी सच्ची, सुंदर, प्रेरक और अनूठी कहानियां रच सकता है. वीरभूमि हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले सैनिक जसवीर सिंह पटियाल ने बीस साल देश की सीमाओं की सुरक्षा की. सेना में सेवाओं के दौरान (9 अगस्त 2012 को) ही इस सैनिक की पत्नी के साथ एक हादसा हो गया. उनकी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया. तीन दिन कोमा में रहने के बाद पत्नी के प्राण लौट आए. जीवनसाथी के तीन दिन तक प्राण से संघर्ष ने सैनिक जसवीर के मन में एक प्रण का पौधा रोप दिया. यहीं से शुरू होती है सैनिक से स्नेकमैन जसवीर सिंह की अनूठी कहानी. पहले तो जसवीर सिंह ने दो दशक तक भारतीय सेना के समर्पित सिपाही बनकर देश की रक्षा की और अब देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं. ये सुरक्षा सर्पदंश के खतरे से है.