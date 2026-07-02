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भारत दौरे पर जापान की PM ताकाइची, मोदी के साथ रक्षा-व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा - इंडो पैसिफिक क्षेत्र

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भारत दौरे पर जापान की PM ताकाइची (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 2:40 PM IST

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जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया. इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

ताकाइची का ये तीन दिवसीय भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं. आज प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में विस्तृत बातचीत होगी. दोनों नेता रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी, निवेश, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे. साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी जोर रहेगा.

भारत पहुंचने से पहले ताकाइची ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना बेहद जरूरी है. उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया.

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया. इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

ताकाइची का ये तीन दिवसीय भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं. आज प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में विस्तृत बातचीत होगी. दोनों नेता रक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी, निवेश, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे. साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी जोर रहेगा.

भारत पहुंचने से पहले ताकाइची ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना बेहद जरूरी है. उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया.

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