जंतर मंतर CJP Protest: छात्र नेताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक - SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
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Published : June 28, 2026 at 9:09 PM IST
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे धरने के नौवें दिन आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया. आठ दिन तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. अनशन शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे सभी जंतर-मंतर पहुंचे और भूख हड़ताल की शुरुआत की. इस दौरान किसान संगठनों, खाप पंचायतों और बड़ी संख्या में छात्रों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया. भूख हड़ताल शुरू करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि जिनेवा से सीधे दिल्ली पहुंचा हूं. पहले ही सरकार को संदेश दिया गया था कि अगर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मैं खुशी से नहीं, मजबूरी में अनशन पर बैठ रहा हूं. लोकतंत्र में जब सरकार कोई जवाब नहीं देती, तब शांतिपूर्ण प्रतिरोध ही आखिरी रास्ता बचता है. पूरे तन, मन और धन की शक्ति से मैं शिक्षा और पर्यावरण दोनों मुद्दों के समर्थन में यह अनशन कर रहा हूं."
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे धरने के नौवें दिन आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया. आठ दिन तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. अनशन शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे सभी जंतर-मंतर पहुंचे और भूख हड़ताल की शुरुआत की. इस दौरान किसान संगठनों, खाप पंचायतों और बड़ी संख्या में छात्रों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया. भूख हड़ताल शुरू करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि जिनेवा से सीधे दिल्ली पहुंचा हूं. पहले ही सरकार को संदेश दिया गया था कि अगर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मैं खुशी से नहीं, मजबूरी में अनशन पर बैठ रहा हूं. लोकतंत्र में जब सरकार कोई जवाब नहीं देती, तब शांतिपूर्ण प्रतिरोध ही आखिरी रास्ता बचता है. पूरे तन, मन और धन की शक्ति से मैं शिक्षा और पर्यावरण दोनों मुद्दों के समर्थन में यह अनशन कर रहा हूं."