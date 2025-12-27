जम्मू-कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS दाखिला सूची को लेकर विरोध जा रहा है. श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इसे लेकर जम्मू में लोक भवन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया और 'एलजी वापस जाओ' के नारे लगाए.

प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता समेत कई व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया. विरोध प्रदर्शन की वजह से लोक भवन के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लग गया.. जिससे आस-पास की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. प्रदर्शनकारी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं.

संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड पर श्री वैष्णो देवी के दान के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है. ये विवाद पिछले महीने NEET मेरिट लिस्ट के जरिए 50 छात्रों के पहले MBBS बैच में दाखिला पूरा होने के बाद शुरू हुआ. इस बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र हैं.. संघर्ष समिति के नेताओं ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत केंद्र सरकार के नेताओं से बात की.. लेकिन विवाद अभी तक नहीं सुलझा है.