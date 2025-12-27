ETV Bharat / Videos

SMVDIME में दाखिले पर बवाल, जम्मू में लोक भवन के बाहर लोगों का प्रदर्शन - UPROAR OVER ADMISSION IN SMVDIME

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
SMVDIME में दाखिले पर बवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू-कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS दाखिला सूची को लेकर विरोध जा रहा है. श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इसे लेकर जम्मू में लोक भवन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया और 'एलजी वापस जाओ' के नारे लगाए.  

प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता समेत कई व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया. विरोध प्रदर्शन की वजह से लोक भवन के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लग गया.. जिससे आस-पास की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. प्रदर्शनकारी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं.  

संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड पर श्री वैष्णो देवी के दान के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है. ये विवाद पिछले महीने NEET मेरिट लिस्ट के जरिए 50 छात्रों के पहले MBBS बैच में दाखिला पूरा होने के बाद शुरू हुआ. इस बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र हैं.. संघर्ष समिति के नेताओं ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत केंद्र सरकार के नेताओं से बात की.. लेकिन विवाद अभी तक नहीं सुलझा है.  

जम्मू-कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS दाखिला सूची को लेकर विरोध जा रहा है. श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इसे लेकर जम्मू में लोक भवन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया और 'एलजी वापस जाओ' के नारे लगाए.  

प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता समेत कई व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया. विरोध प्रदर्शन की वजह से लोक भवन के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लग गया.. जिससे आस-पास की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. प्रदर्शनकारी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं.  

संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड पर श्री वैष्णो देवी के दान के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है. ये विवाद पिछले महीने NEET मेरिट लिस्ट के जरिए 50 छात्रों के पहले MBBS बैच में दाखिला पूरा होने के बाद शुरू हुआ. इस बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र हैं.. संघर्ष समिति के नेताओं ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत केंद्र सरकार के नेताओं से बात की.. लेकिन विवाद अभी तक नहीं सुलझा है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

UPROAR OVER ADMISSION IN SMVDIME
SMVDIME में दाखिले पर बवाल
जम्मू में लोक भवन के बाहर प्रदर्शन
मेडिकल कॉलेज को रद्द करने की मांग
UPROAR OVER ADMISSION IN SMVDIME

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

उत्पादों को पेटेंट मिलने की उम्मीद

देसी के गोबर से गद्दा और सीट कवर तैयार, उत्पादों को पेटेंट मिलने की उम्मीद

December 27, 2025 at 10:59 PM IST
कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग

कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के लिए बनाते हैं मिट्टी के बर्तन

December 27, 2025 at 10:23 PM IST
5 जनवरी से कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ' अभियान

मनरेगा पर महाभारत: 5 जनवरी से कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ' अभियान, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बड़ा एलान

December 27, 2025 at 10:22 PM IST
युवा पीढ़ी को लुभा रही है कलाकारी

पेड़ की पत्तियों पर लाजवाब कढ़ाई, युवा पीढ़ी को लुभा रही है कलाकारी

December 27, 2025 at 10:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.