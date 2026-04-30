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अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी…2 मई से शुरू होंगी सेवाएं - VANDE BHARAT JAMMU SRINAGAR

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अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 8:19 PM IST

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अश्विनी वैष्णव ने जम्मू और श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जिसकी सेवाएं 2 मई से शुरू होंगी. 20 कोच वाली यह आधुनिक ट्रेन 267 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सप्ताह में छह दिन चलेगी. इस नई सेवा से यात्रा समय में कमी आएगी और कश्मीर में पर्यटन तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. सुरक्षा के लिए पूरे ट्रैक पर 3000 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और गार्ड तैनात किए गए हैं. यह ट्रेन हर मौसम में सुरक्षित और तेज परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी। जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

अश्विनी वैष्णव ने जम्मू और श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, जिसकी सेवाएं 2 मई से शुरू होंगी. 20 कोच वाली यह आधुनिक ट्रेन 267 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सप्ताह में छह दिन चलेगी. इस नई सेवा से यात्रा समय में कमी आएगी और कश्मीर में पर्यटन तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. सुरक्षा के लिए पूरे ट्रैक पर 3000 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और गार्ड तैनात किए गए हैं. यह ट्रेन हर मौसम में सुरक्षित और तेज परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी। जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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