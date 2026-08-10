जम्मू के शकुंतला फ्लाईओवर पर रविवार रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया. तिरंगा रैली में शामिल होकर बाग-ए-बाहु से मुबारक मंडी लौट रहे छात्रों से भरी एक मेटाडोर अचानक पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में 29 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत GMC जम्मू में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, इनमें से 3 छात्रों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है.

इस हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी छात्रों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए.