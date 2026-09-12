जम्मू में NGO 'दिशा' के युवाओं की शानदार पहल, गाय के गोबर और मिट्टी से बना रहे 'इको-फ्रेंडली' गणेश मूर्ति
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Published : September 12, 2026 at 11:00 PM IST
जम्मू में आगामी गणेश चतुर्थी को लेकर युवाओं ने एक बेहद शानदार और पर्यावरण हितैषी पहल की है. यहां 'दिशा' नाम के गैर सरकारी संगठन से जुड़े युवा स्वयंसेवक गाय के गोबर, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल यानी 'इको-फ्रेंडली' गणेश मूर्तियां तैयार कर रहे हैं.
पिछले चार-पांच सालों से इस नेक काम में जुटे ये युवा इस बार कोई स्टॉल लगाने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं। लोग जानीपुर और त्रिकुटा नगर स्थित इनके स्टोर पर जाकर अपने घर के लिए बप्पा की मूर्ति ले जा सकते हैं.इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विसर्जन के दौरान ये पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं और नदियों या जल निकायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. इसके अलावा ये युवा जल निकायों से प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की पुरानी मूर्तियां भी निकालते हैं.
जम्मू में आगामी गणेश चतुर्थी को लेकर युवाओं ने एक बेहद शानदार और पर्यावरण हितैषी पहल की है. यहां 'दिशा' नाम के गैर सरकारी संगठन से जुड़े युवा स्वयंसेवक गाय के गोबर, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल यानी 'इको-फ्रेंडली' गणेश मूर्तियां तैयार कर रहे हैं.
पिछले चार-पांच सालों से इस नेक काम में जुटे ये युवा इस बार कोई स्टॉल लगाने के बजाय सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं। लोग जानीपुर और त्रिकुटा नगर स्थित इनके स्टोर पर जाकर अपने घर के लिए बप्पा की मूर्ति ले जा सकते हैं.इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विसर्जन के दौरान ये पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं और नदियों या जल निकायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. इसके अलावा ये युवा जल निकायों से प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की पुरानी मूर्तियां भी निकालते हैं.