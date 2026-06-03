जम्मू-कश्मीर में अब लीची की खेती को नई पहचान देने की तैयारी की जा रही है. बागवानी विभाग किसानों को हाई-डेंसिटी प्लांटेशन (HDP) तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे कम भूमि पर अधिक पौधे लगाकर पैदावार और आय दोनों बढ़ाई जा सकें. विभाग के अनुसार इस तकनीक के जरिए किसान प्रति कनाल सालाना लगभग 30 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं. किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे, तकनीकी मार्गदर्शन, माइक्रो-इरिगेशन सुविधाएं और 50 प्रतिशत तक सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है. प्रशासन का लक्ष्य 3,200 कनाल से अधिक पारंपरिक लीची बागानों को हाई-डेंसिटी प्लांटेशन मॉडल में बदलना है. यह पहल जम्मू क्षेत्र के किसानों के लिए आय बढ़ाने और आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.