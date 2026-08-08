जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कुछ दिनों की राहत और खुशनुमा मौसम के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 से 12 अगस्त के बीच प्रदेश में मानसून के फिर से सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है.

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, कठुआ, रियासी, पीर पंजाल और उधमपुर जैसे इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इस वजह से संवेदनशील इलाकों और नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, मडस्लाइड और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. खराब मौसम की इस आशंका को देखते हुए शनिवार को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है और भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है.