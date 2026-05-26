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तावी नदी में बहा पुल, 10 महीने बाद भी नावों के भरोसे गांववाले - JAMMU BRIDGE COLLAPSE

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Jammu Tawi river bridge washed away (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 8:22 PM IST

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तवी नदी पर बना पुल पिछले साल आई बाढ़ में बह जाने के बाद जम्मू के नगरोटा क्षेत्र के कई गांव आज भी नावों के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं. करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद नया पुल नहीं बन पाया है, जिससे हजारों ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है. मानसून करीब आने से डर और बढ़ गया है, क्योंकि बारिश शुरू होते ही नाव सेवा भी बंद करनी पड़ेगी. ग्रामीणों ने प्रशासन और नेताओं पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया है. यह पुल राजा पेड देवता मंदिर तक पहुंचने का भी मुख्य रास्ता था.

तवी नदी पर बना पुल पिछले साल आई बाढ़ में बह जाने के बाद जम्मू के नगरोटा क्षेत्र के कई गांव आज भी नावों के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं. करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद नया पुल नहीं बन पाया है, जिससे हजारों ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है. मानसून करीब आने से डर और बढ़ गया है, क्योंकि बारिश शुरू होते ही नाव सेवा भी बंद करनी पड़ेगी. ग्रामीणों ने प्रशासन और नेताओं पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया है. यह पुल राजा पेड देवता मंदिर तक पहुंचने का भी मुख्य रास्ता था.

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