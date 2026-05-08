J&K में अब LG के हाथ टेलीकॉम कंट्रोल, कॉल-इंटरनेट रोकने तक की शक्ति - JAMMU KASHMIR
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Published : May 8, 2026 at 4:50 PM IST
केंद्र सरकार ने J&K में टेलीकॉम सेवाओं से जुड़े अधिकार सीधे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंप दिए हैं. नई अधिसूचना के तहत सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एलजी इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं रोक सकेंगे, कॉल इंटरसेप्ट कर सकेंगे और मैसेज डिक्रिप्ट करने के आदेश भी दे सकेंगे. केंद्र सरकार ने यह फैसला दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20(2) और संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लिया है. सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है. हालांकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में पहले भी इंटरनेट बंदी और संचार नियंत्रण को लेकर विवाद होते रहे हैं.
केंद्र सरकार ने J&K में टेलीकॉम सेवाओं से जुड़े अधिकार सीधे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंप दिए हैं. नई अधिसूचना के तहत सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एलजी इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं रोक सकेंगे, कॉल इंटरसेप्ट कर सकेंगे और मैसेज डिक्रिप्ट करने के आदेश भी दे सकेंगे. केंद्र सरकार ने यह फैसला दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20(2) और संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लिया है. सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है. हालांकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में पहले भी इंटरनेट बंदी और संचार नियंत्रण को लेकर विवाद होते रहे हैं.