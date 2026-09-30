जम्मू-कश्मीर के बडगाम में लश्कर का टॉप कमांडर हाशिम मूसा ढेर, सेना का 'ऑपरेशन कोराग' जारी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. मंगलवार देर रात खानसाहिब के पालमेदन मुगपथरी जंगल इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के टॉप कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया है. खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसे 'ऑपरेशन कोराग' नाम दिया गया है.

तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखने पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने करारा जवाब दिया. इलाके में अभी भी कुछ अन्य आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते अतिरिक्त बलों को तैनात कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर 2022 से एक्टिव 4 आतंकियों के ग्रुप पर थी.