ETV Bharat / Videos

जम्मू के किसानों ने शुरू की GI-टैग वाली बासमती धान की बुवाई, 20 लाख क्विंटल उत्पादन का लक्ष्य - BASMATI RICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
GI Tagged Basmati Rice Cultivation Jammu (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 8:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू-कश्मीर के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में किसानों ने प्रीमियम GI-टैग वाली बासमती धान की बुवाई शुरू कर दी है. अपनी शानदार खुशबू, लंबे दानों और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध बासमती चावल इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल है और हजारों किसान परिवारों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी है. कृषि विभाग के अनुसार करीब 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की खेती की जाती है, जिससे हर साल लगभग 20 लाख क्विंटल उत्पादन होता है. जम्मू की बासमती को 2016 में GI टैग मिलने के बाद इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई. जम्मू क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और सरकारी सहयोग इस फसल की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में किसानों ने प्रीमियम GI-टैग वाली बासमती धान की बुवाई शुरू कर दी है. अपनी शानदार खुशबू, लंबे दानों और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध बासमती चावल इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल है और हजारों किसान परिवारों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी है. कृषि विभाग के अनुसार करीब 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की खेती की जाती है, जिससे हर साल लगभग 20 लाख क्विंटल उत्पादन होता है. जम्मू की बासमती को 2016 में GI टैग मिलने के बाद इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई. जम्मू क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और सरकारी सहयोग इस फसल की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

GI TAG
JAMMU FARMERS
PADDY SOWING
AGRICULTURE
BASMATI RICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

US Iran Peace Agreement Impact On India

Explainer: अमेरिका-ईरान शांति समझौते से भारत को क्या मिलेगा? तेल, महंगाई, रुपये और व्यापार पर समझिए असर

June 17, 2026 at 8:26 PM IST
US Indo Pacific Command Renamed To Pacific Command

USINDOPACOM फिर बना USPACOM: अमेरिका ने सैन्य कमांड के नाम से हटाया ‘इंडो’, क्या है इसका मतलब?

June 17, 2026 at 8:11 PM IST
Monsoon Delay In Mumbai 2026

मानसून की रफ्तार सुस्त, मुंबई पहुंचने में 7-8 दिन और लग सकते हैं; कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

June 17, 2026 at 8:01 PM IST
शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलें

शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलें: उद्धव के तीन वफादार सांसदों ने स्पीकर से की मुलाकात

June 17, 2026 at 6:35 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.