जम्मू-कश्मीर: 10 महीने बाद फिर से खुली वुलर झील, स्थानीय लोगों को आर्थिक सुधार की उम्मीद - WULAR LAKE REOPENS
Published : February 18, 2026 at 8:18 PM IST
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले के लगभग दस महीने तक बंद रहने के बाद वुलर झील को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने का फैसला किया. उनके इस फैसले का स्वागत किया गया. इससे पहले सोमवार को सिन्हा ने एक्स पर घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर में 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को धीरे-धीरे फिर से खोला जाएगा. पिछले साल की घटना के बाद सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से ये जगहें बंद थीं, जिससे टूरिज्म पर निर्भर कई इलाकों में विज़िटर के आने और आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी. मीडिया से बात करते हुए लोकल लोगों ने कहा कि दोबारा खुलने से उन परिवारों को तुरंत राहत मिलेगी. जो इनकम के लिए सीजनल टूरिज़्म पर निर्भर हैं. वुलर झील के आस-पास के लोग नाव की सवारी, खाने के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट और गाइडिंग सर्विस से होने वाली कमाई के लिए बहुत ज़्यादा विज़िटर्स पर निर्भर हैं. कई लोगों ने कहा कि लंबे समय तक बंद रहने से वे पैसे की तंगी में आ गए हैं, जिससे कुछ को लोन लेना पड़ा या अपने गांवों के बाहर दिहाड़ी पर काम करना पड़ा. लोगों को उम्मीद है कि सरकार सड़कों को बेहतर बनाने और झील के आस-पास के गांवों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करेगी ताकि लोग आसानी से अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें क्योंकि उन्होंने कहा कि झील में दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मुकाबले टूरिज़्म की ज़्यादा गुंजाइश है.Conclusion:
