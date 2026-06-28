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जम्मू कश्मीर: गुलमर्ग में उमड़ रहे हैं पर्यटक, गर्मी से राहत और प्रकृति की सुंदरता का उठा रहे हैं लुत्फ - TOURISTS ARE FLOCKING TO GULMARG

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जम्मू कश्मीर: गुलमर्ग में उमड़ रहे हैं पर्यटक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 11:20 AM IST

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छुट्टियों के सीजन में इन दिनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटक उमड़ रहे हैं. देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए इस पहाड़ी पर्यटन स्थल की ओर रुख कर रहे हैं. इसके अलावा, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय निवासियों की आजीविका को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिनमें से ज्यादातर अपनी आय के लिए पर्यटन पर ही निर्भर हैं. ठंडी हवाओं, हरे-भरे मैदानों और मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के साथ, गुलमर्ग उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थलों में से एक बना हुआ है.  

कुछ पर्यटकों के अनुसार सुहावने मौसम के साथ-साथ सुरक्षा और स्थानीय लोगों की मेजबानी उनके लुत्फ को और बढ़ा रही है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ने के बावजूद, गुलमर्ग प्रकृति के बीच आराम करने की चाह रखने वाले परिवारों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बना हुआ है.

छुट्टियों के सीजन में इन दिनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटक उमड़ रहे हैं. देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए इस पहाड़ी पर्यटन स्थल की ओर रुख कर रहे हैं. इसके अलावा, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय निवासियों की आजीविका को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिनमें से ज्यादातर अपनी आय के लिए पर्यटन पर ही निर्भर हैं. ठंडी हवाओं, हरे-भरे मैदानों और मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के साथ, गुलमर्ग उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थलों में से एक बना हुआ है.  

कुछ पर्यटकों के अनुसार सुहावने मौसम के साथ-साथ सुरक्षा और स्थानीय लोगों की मेजबानी उनके लुत्फ को और बढ़ा रही है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ने के बावजूद, गुलमर्ग प्रकृति के बीच आराम करने की चाह रखने वाले परिवारों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बना हुआ है.

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