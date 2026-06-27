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जम्मू कश्मीर: डोडा जिले में चिनाब नदी का बढ़ सकता है जलस्तर, SDRF ने की नदी के किनारों पर न जाने की अपील - CHENAB RIVER MAY RISE IN DODA

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चिनाब नदी का बढ़ सकता है जलस्तर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 10:42 PM IST

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डोडा जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में संभावित तीव्र वृद्धि की चेतावनी जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है. ये चेतावनी दुलहस्ती बांध के फाटकों की वार्षिक सफाई के लिए पानी छोड़े जाने की घोषणा के बाद जारी की गई है. एसडीआरएफ के कर्मी शनिवार रात से चौबीसों घंटे तक लोगों से सतर्क रहने का अपील करते हुए नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं. एसडीआरएफ के मुताबिक इस दौरान चिनाब नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका है. एहतियात के तौर पर लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है.  

डोडा जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में संभावित तीव्र वृद्धि की चेतावनी जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है. ये चेतावनी दुलहस्ती बांध के फाटकों की वार्षिक सफाई के लिए पानी छोड़े जाने की घोषणा के बाद जारी की गई है. एसडीआरएफ के कर्मी शनिवार रात से चौबीसों घंटे तक लोगों से सतर्क रहने का अपील करते हुए नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं. एसडीआरएफ के मुताबिक इस दौरान चिनाब नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका है. एहतियात के तौर पर लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है.  

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चिनाब नदी का जलस्तर
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CHENAB RIVER MAY RISE IN DODA

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