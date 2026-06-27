डोडा जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में संभावित तीव्र वृद्धि की चेतावनी जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है. ये चेतावनी दुलहस्ती बांध के फाटकों की वार्षिक सफाई के लिए पानी छोड़े जाने की घोषणा के बाद जारी की गई है. एसडीआरएफ के कर्मी शनिवार रात से चौबीसों घंटे तक लोगों से सतर्क रहने का अपील करते हुए नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं. एसडीआरएफ के मुताबिक इस दौरान चिनाब नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका है. एहतियात के तौर पर लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है.