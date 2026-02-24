ETV Bharat / Videos

श्रीनगर में फरवरी में तापमान का टूटा 135 साल का रिकॉर्ड, विशेषज्ञों ने जल संकट की दी चेतावनी - RECORD TEMPERATURE IN VALLEY

श्रीनगर में तापमान का टूटा 135 साल का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 7:28 PM IST

अभी फरवरी का महीना खत्म भी नहीं हुआ है और कश्मीर घाटी में सामान्य सर्दी के बजाय असामान्य गर्मी पड़ने लगी है. श्रीनगर में शनिवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये आमतौर पर इस समय के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. ये श्रीनगर में फरवरी के महीने में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान था. पिछला रिकॉर्ड 24 फरवरी, 2016 का था, जब अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

तापमान में अचानक बढ़ोतरी की वजह साफ आसमान और पश्चिमी विक्षोभ का अभाव बताया जा रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के 26 और 27 फरवरी के आसपास लौटने की संभावना है, जिससे हल्की बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट हो सकती है. हालांकि, लोग मौसम में अचानक आए बदलाव को लेकर सकते में हैं. कई लोगों का कहना है कि उन्हें फरवरी में इतने ज्यादा तापमान की उम्मीद नहीं थी। वे लंबी समय में इसके असर की कल्पना करके चिंतित हैं. उन्हें आशंका है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो यहां पानी का संकट हो सकता है. 

संपादक की पसंद

