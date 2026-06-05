ETV Bharat / Videos

जम्मू कश्मीर: 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज, तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर - PREPARATIONS FOR THE AMARNATH YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में तैयारियां तेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना तीर्थयात्रा शुरू होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं. इन तैयारियों में बुनियादी ढांचे का विकास तो किया जा ही रहा है साथ ही देश के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की योजना भी है. 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.

अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना तीर्थयात्रा शुरू होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं. इन तैयारियों में बुनियादी ढांचे का विकास तो किया जा ही रहा है साथ ही देश के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की योजना भी है. 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

अमरनाथ गुफा मंदिर
अमरनाथ यात्रा
भगवती नगर यात्री निवास
57 दिनों की अमरनाथ यात्रा
PREPARATIONS FOR THE AMARNATH YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

2025-26 में 7.7 प्रतिशत रही विकास दर

वैश्विक अस्थिरता में भी तेजी से दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था, 2025-26 में 7.7 प्रतिशत रही विकास दर

June 5, 2026 at 10:31 PM IST
मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा

कर्नाटक में डीके शिवकुमार की कैबिनेट में बगावत !, मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा, केएच मुनियप्पा ने विभाग बंटवारे को लेकर जताई नाराजगी

June 5, 2026 at 9:48 PM IST
कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

फायरिंग विवाद में 'खान सर' पर शिकंजा, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

June 5, 2026 at 9:01 PM IST
कंगपोकपी में महिला सहित तीन लोगों की हत्या

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कंगपोकपी में महिला सहित तीन लोगों की हत्या, घरों को लगाई आग

June 5, 2026 at 8:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.