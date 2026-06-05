अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना तीर्थयात्रा शुरू होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं. इन तैयारियों में बुनियादी ढांचे का विकास तो किया जा ही रहा है साथ ही देश के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की योजना भी है. 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.