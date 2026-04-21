जम्मू कश्मीर की गुर्जर और बकरवाल जनजातियां एक बार फिर अपने वार्षिक प्रवास पर निकल पड़ी हैं. वे अपने पशुओं के लिए चरागाह की तलाश में चेनाब घाटी के पहाड़ी चारागाहों की ओर जा रही हैं... हालांकि बेमौसम हिमपात और बारिश के कारण यह यात्रा आसान नहीं है. कठिन रास्ते और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. फिर भी, कठुआ, सांबा और जम्मू के मैदानी इलाकों से सैकड़ों परिवार सदियों पुरानी अपनी मौसमी यात्रा के लिए दुर्गम भूभाग और भीषण मौसम का सामना कर रहे हैं. अपने पशुओं के साथ, ये परिवार लगभग एक महीने से पैदल यात्रा कर रहे हैं। कई परिवारों ने खराब मौसम के कारण अपने पशु खो दिए हैं, और वे शिकायत करते हैं कि उन्हें सरकारी सहायता भी बहुत कम ही मिल पाती है.

इन लोगों की मुश्किलें सिर्फ खराब मौसम तक ही सीमित नहीं हैं. कई लोगों का कहना है कि रोजगार के अवसरों की कमी ने शिक्षित युवाओं को भी इस अनिश्चित घुमंतू जीवन को जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया है.

पारंपरिक रूप से आदिवासी खानाबदोश गर्मियों के दौरान अपने पशुओं के साथ उत्तरी हिमालय की ऊपरी ढलानों पर चले जाते हैं, और टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर सैकड़ों मील पैदल चलकर सर्दियों में मैदानी इलाकों में लौट आते हैं.