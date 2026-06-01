जम्मू कश्मीर: 30 सालों में पहली बार बीता 'टेरर फ्री' महीना, कभी एक साल में 4,000 से अधिक हुई थीं मौतें - FIRST TERROR FREE MONTH IN 30 YEAR
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Published : June 1, 2026 at 12:50 PM IST
धारा-370 हटने का असर जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा है. तीस सालों में पहली बार मई का महीना टेरर-फ्री बीता. पहली बार आतंकी हमले में किसी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के पहले पांच महीनों में केवल 12 मौतों हुईं, जिनमें नौ आतंकवादी, एक सुरक्षाकर्मी, एक संदिग्ध और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं.
साल 2000 के मई महीने में आतंकी हमलों में 288 लोगों की मौत हुई. मई 2001 में ये आंकड़ा बढ़कर 300 हो गया. हालांकि बाद के सालों में मौतों की संख्या में कमी आई. तब भी 2002 में 288, 2003 में 241, 2004 में 195, 2005 में 188 और 2006 में 140 लोगों की मौत हुई. 2007 में ये आंकड़ा घटकर 59 और साल 2008 में 39 रह गया. बाद से सालों में भी मौतों की संख्या कम होती गई, लेकिन साल 2016 के मई महीने में 27 लोगों की मौत हुई. फिर 2017, 2018 और 2019 में, हर साल 37 हत्याएं दर्ज की गईं.
आतंकवादी वारदातों में सलाना मौत की बात करें तो साल 2000 में 2,799, साल 2001 में 4,011 लोगों की मौत हुई थी. 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 121 रह गया.
5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दी. इसके बाद यहां आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी आई. बेहतर खुफिया को-ऑर्डिनेशन और क्विक एक्शन की वजह से स्थिति में भारी बदलाव आया. आतंकवाद को पनपने देने वाला तंत्र काफी हद तक सिकुड़ गया है.
धारा-370 हटने का असर जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा है. तीस सालों में पहली बार मई का महीना टेरर-फ्री बीता. पहली बार आतंकी हमले में किसी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के पहले पांच महीनों में केवल 12 मौतों हुईं, जिनमें नौ आतंकवादी, एक सुरक्षाकर्मी, एक संदिग्ध और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं.
साल 2000 के मई महीने में आतंकी हमलों में 288 लोगों की मौत हुई. मई 2001 में ये आंकड़ा बढ़कर 300 हो गया. हालांकि बाद के सालों में मौतों की संख्या में कमी आई. तब भी 2002 में 288, 2003 में 241, 2004 में 195, 2005 में 188 और 2006 में 140 लोगों की मौत हुई. 2007 में ये आंकड़ा घटकर 59 और साल 2008 में 39 रह गया. बाद से सालों में भी मौतों की संख्या कम होती गई, लेकिन साल 2016 के मई महीने में 27 लोगों की मौत हुई. फिर 2017, 2018 और 2019 में, हर साल 37 हत्याएं दर्ज की गईं.
आतंकवादी वारदातों में सलाना मौत की बात करें तो साल 2000 में 2,799, साल 2001 में 4,011 लोगों की मौत हुई थी. 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 121 रह गया.
5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दी. इसके बाद यहां आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी आई. बेहतर खुफिया को-ऑर्डिनेशन और क्विक एक्शन की वजह से स्थिति में भारी बदलाव आया. आतंकवाद को पनपने देने वाला तंत्र काफी हद तक सिकुड़ गया है.