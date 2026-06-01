ETV Bharat / Videos

जम्मू कश्मीर: 30 सालों में पहली बार बीता 'टेरर फ्री' महीना, कभी एक साल में 4,000 से अधिक हुई थीं मौतें - FIRST TERROR FREE MONTH IN 30 YEAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
30 सालों में पहली बार बीता 'टेरर फ्री' महीना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 12:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धारा-370 हटने का असर जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा है. तीस सालों में पहली बार मई का महीना टेरर-फ्री बीता. पहली बार आतंकी हमले में किसी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के पहले पांच महीनों में केवल 12 मौतों हुईं, जिनमें नौ आतंकवादी, एक सुरक्षाकर्मी, एक संदिग्ध और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं.

साल 2000 के मई महीने में आतंकी हमलों में 288 लोगों की मौत हुई. मई 2001 में ये आंकड़ा बढ़कर 300 हो गया. हालांकि बाद के सालों में मौतों की संख्या में कमी आई. तब भी 2002 में 288, 2003 में 241, 2004 में 195, 2005 में 188 और 2006 में 140 लोगों की मौत हुई. 2007 में ये आंकड़ा घटकर 59 और साल 2008 में 39 रह गया. बाद से सालों में भी मौतों की संख्या कम होती गई, लेकिन साल 2016 के मई महीने में 27 लोगों की मौत हुई. फिर 2017, 2018 और 2019 में, हर साल 37 हत्याएं दर्ज की गईं.

आतंकवादी वारदातों में सलाना मौत की बात करें तो साल 2000 में 2,799, साल 2001 में 4,011 लोगों की मौत हुई थी. 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 121 रह गया.

5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दी. इसके बाद यहां आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी आई. बेहतर खुफिया को-ऑर्डिनेशन और क्विक एक्शन की वजह से स्थिति में भारी बदलाव आया. आतंकवाद को पनपने देने वाला तंत्र काफी हद तक सिकुड़ गया है. 

धारा-370 हटने का असर जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा है. तीस सालों में पहली बार मई का महीना टेरर-फ्री बीता. पहली बार आतंकी हमले में किसी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के पहले पांच महीनों में केवल 12 मौतों हुईं, जिनमें नौ आतंकवादी, एक सुरक्षाकर्मी, एक संदिग्ध और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं.

साल 2000 के मई महीने में आतंकी हमलों में 288 लोगों की मौत हुई. मई 2001 में ये आंकड़ा बढ़कर 300 हो गया. हालांकि बाद के सालों में मौतों की संख्या में कमी आई. तब भी 2002 में 288, 2003 में 241, 2004 में 195, 2005 में 188 और 2006 में 140 लोगों की मौत हुई. 2007 में ये आंकड़ा घटकर 59 और साल 2008 में 39 रह गया. बाद से सालों में भी मौतों की संख्या कम होती गई, लेकिन साल 2016 के मई महीने में 27 लोगों की मौत हुई. फिर 2017, 2018 और 2019 में, हर साल 37 हत्याएं दर्ज की गईं.

आतंकवादी वारदातों में सलाना मौत की बात करें तो साल 2000 में 2,799, साल 2001 में 4,011 लोगों की मौत हुई थी. 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 121 रह गया.

5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटा दी. इसके बाद यहां आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी आई. बेहतर खुफिया को-ऑर्डिनेशन और क्विक एक्शन की वजह से स्थिति में भारी बदलाव आया. आतंकवाद को पनपने देने वाला तंत्र काफी हद तक सिकुड़ गया है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TERRORISM IN JAMMU KASHMIR
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद
जम्मू कश्मीर में धारा 370
TERROR FREE MONTH
FIRST TERROR FREE MONTH IN 30 YEAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

TMC MP Abhishek Banerjee gets X category security

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी सुरक्षा, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला

May 31, 2026 at 10:50 PM IST
दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी,

दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 6 लोगों की मौत, 5 का अस्पताल में इलाज जारी

May 31, 2026 at 10:27 PM IST
Celebrating 200 years of Hindi journalism

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का जश्न: दिल्ली में दुर्लभ समाचार पत्रों की कटिंग की प्रदर्शनी

May 31, 2026 at 10:10 PM IST
पेरिस: PSG के चैंपियंस लीग खिताब के जश्न में हिंसा

पेरिस: PSG के चैंपियंस लीग खिताब के जश्न में हिंसा, 45 लोग हिरासत में लिए गए

May 31, 2026 at 9:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.