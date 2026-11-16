जम्मू कश्मीर : कुलगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरा फंस गया. बता दें कि पिछले हफ्ते आतंकवादियों के एक हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुलगाम में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है." पुलिस ने कहा कि सेना और दूसरे सुरक्षा बलों की मदद से पूरे इलाके को घेर लिया गया है. अधिकारियों ने फंसे हुए आतंकवादियों की पहचान लतीफ भट्ट और उमर के रूप में की है. एक आतंकवादी का शव दिख रहा था, जबकि दूसरे आतंकवादी को मारने की कोशिशें जारी थीं. ये दोनों आतंकवादी पिछले हफ्ते इसी जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की एक पोस्ट पर हुए हमले में शामिल थे. सेना की सभी आस-पास की यूनिट्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एलीट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एनकाउंटर में शामिल थे.