जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान संग रचाई शादी, फोटो साझाकर किया औपचारिक ऐलान

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शादी समारोह की तस्वीरें साझा कर अपने रिश्ते की औपचारिक घोषणा की. इसके साथ ही उनके रिश्ते के बारे में सालों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "कल नया सफर शुरू हुआ". उन्होंने रिंग इमोजी भी एड की. निधि ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जैसी तस्वीरें साझा कीं और पोस्ट के साथ एक रिंग इमोजी भी थी. नए जोड़े की शादी के जश्न और उनके कपड़ों की झलक दिखाने वाली तस्वीरें भी थीं. 56 साल के उमर अब्दुल्ला और 49 साल की निधि राजदान की यह दूसरी शादी है. उमर की पहली शादी 1 सितंबर, 1994 को पायल नाथ से हुई थी. पहली शादी से उनके दो बेटे हैं, जहीर और जमीर. वहीं, निधि की पहली शादी पत्रकार और लेखक नीलेश मिश्रा से हुई थी. कहा जाता है कि दोनों ने 2005 में शादी की थी और 2007 में अलग होकर तलाक ले लिया था. उमर और निधि के रिश्ते के बारे में कई वर्षों से अटकलें लग रही थीं, जिसने लोगों का काफी ध्यान खींचा था. अक्टूबर 2024 में श्रीनगर में उमर के शपथ ग्रहण समारोह में निधि की मौजूदगी ने उनके रिश्ते के बारे में उत्सुकता को और बढ़ा दिया था. अटकलों के बावजूद, उस समय दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की थी.