जामिया में प्रदर्शन जारी: छात्रों का आरोप- पानी और दवाइयां तक नहीं पहुंचने दी जा रहीं

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा. प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन पर पानी, खाना और दवाइयां रोकने का आरोप लगाया है. छात्र फैजान के मुताबिक, कैंपस के गेट बंद किए जा रहे हैं और बाहर जाने वाले छात्रों को दोबारा प्रवेश नहीं मिल रहा है. फैजान ने कहा कि प्रशासन छात्रों को कैंपस खाली करने के नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन निलंबित छात्रों की बहाली और चुनाव की तारीख को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही. उन्होंने आरोप लगाया कि दो छात्रों की तब‍ियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनसे मांगों को लेकर हस्ताक्षर कराए गए और उनका अनशन समाप्त कराया गया. फिलहाल दो छात्र भूख हड़ताल पर हैं. छात्र चुनाव की निश्चित तारीख, चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा और लाइब्रेरी व कैंटीन खोलने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने संविधान की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आश्वासन दिया है. वहीं, सुरक्षा कारणों से कक्षाएं और मिड-टर्म परीक्षाएं 8 नवंबर तक ऑनलाइन कर दी गई हैं.