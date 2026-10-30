जामिया में छात्रों के आंदोलन के आगे झुका प्रशासन, 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव बहाली का रास्ता साफ

दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिली है. छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो गया. छात्र संगठनों के मुताबिक, प्रशासन ने उनकी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं. इस तरह, करीब 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव की बहाली का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. छात्रों ने इसे अपनी एकजुटता, लोकतांत्रिक अधिकारों और लंबे संघर्ष की बड़ी जीत बताया है.

जामिया में छात्र 12 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे थे. छात्रों की प्रमुख मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने के लिए स्पष्ट समयसीमा घोषित करे. इस मांग को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. आंदोलन आगे बढ़ने के साथ दो छात्र एबिन बेसिल और रेहान खान भूख हड़ताल पर बैठ गए. छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से आंदोलन को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं थी. इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों पर डटे रहे. पूरे मामले में केरल से सांसद हरीस बीरन ने दखल दिया. उन्होंने छात्रों की मांगों को कुलपति के सामने रखा. फिर लंबी चर्चा के बाद प्रशासन की ओर से छात्रों की प्रमुख मांगें स्वीकार किए जाने की घोषणा की गई.

इसके साथ ही, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2 नवंबर से सभी कोर्स की ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों और फैकल्टी को कक्षाएं और परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.