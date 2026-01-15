तमिलनाड़ु के मदुरै में पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का आयोजन किया गया.जिसको लेकर लोगों में उत्साह दिखा. तीन दिन के इस आयोजन में 550 लोग और करीब 11 बैल हिस्सा ले रहे हैं. यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये हैं. जरुरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता देने के लिए इमरजेंसी टीम और एंबुलेंस तैनात रहीं. बैल मालिकों के लिए ये कार्यक्रम गर्व और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है. जल्लीकट्टू की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी है कि विदेशों से भी लोग इस खेल को देखने के लिए यहां पहुंचे हैं. इस खेल में विजेता को कार, ट्रैक्टर के साथ ही कई इनाम दिए जाते हैं. जल्लीकट्टू का जश्न 16 जनवरी को पालमेडु और 17 जनवरी को अलंगनल्लूर में मनाया जाएगा.