ETV Bharat / Videos

असम की महिला ने जलकुंभी को कैसे बनाया आजीविका, स्थायित्व और गौरव का स्रोत - ASAM JALKUMBHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तालाबों में उगने वाली जलकुंभी को असम की महिलाओं ने रोजगार का जरिया बना लिया. इसको सुखाकर हैंडबैग, बैग, टेबल कवर और टोपियां और कालीन जैसे सामान बना रहीं हैं .इस बेकार पौधे को अपनी आजीविका,  स्थायित्व और गौरव का स्रोत बना लिया है.

इस काम को शुरू करने वाली  महिला का नाम पूर्णिमा बोरगोहेन है. जो  शिवसागर जिले की रहनेवाली हैं. पूर्णिमा की ये यात्रा 2009 में शुरू हुई. जब उन्होंने डिब्रूगढ़ में जलकुंभी शिल्प की ट्रेनिंग ली. अपने स्किल को निखारने के लिए 2011 में अहमदाबाद गईं. मास्टर ट्रेनर बनकर लौटीं. महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया. इस काम को सीखकर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं.

इन महिलाओं ने जलकुंभी से सामान बनाकर प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर पेश किया है. पर्यावरण जागरुकता का संदेश दे रही हैं. साथ ही ग्रामीण भारत की महिलाओं  के सशक्तिकरण की कहानी कह रही हैं.

तालाबों में उगने वाली जलकुंभी को असम की महिलाओं ने रोजगार का जरिया बना लिया. इसको सुखाकर हैंडबैग, बैग, टेबल कवर और टोपियां और कालीन जैसे सामान बना रहीं हैं .इस बेकार पौधे को अपनी आजीविका,  स्थायित्व और गौरव का स्रोत बना लिया है.

इस काम को शुरू करने वाली  महिला का नाम पूर्णिमा बोरगोहेन है. जो  शिवसागर जिले की रहनेवाली हैं. पूर्णिमा की ये यात्रा 2009 में शुरू हुई. जब उन्होंने डिब्रूगढ़ में जलकुंभी शिल्प की ट्रेनिंग ली. अपने स्किल को निखारने के लिए 2011 में अहमदाबाद गईं. मास्टर ट्रेनर बनकर लौटीं. महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया. इस काम को सीखकर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं.

इन महिलाओं ने जलकुंभी से सामान बनाकर प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर पेश किया है. पर्यावरण जागरुकता का संदेश दे रही हैं. साथ ही ग्रामीण भारत की महिलाओं  के सशक्तिकरण की कहानी कह रही हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASAM JALKUMBHI
JALKUMBHI SOURCE OF EMPLOYMENT
जलकुंभी को कैसे बनाया आजीविका
WOMEN HAVE SET AN EXAMPLE
ASAM JALKUMBHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

3D DOCUMENTATION OF ANCIENT COINS

मध्यप्रदेश राज्य संग्रहालय में पहली बार 33,000 प्राचीन सिक्कों का 3डी डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा

November 11, 2025 at 3:17 PM IST
Model Dies Under Mysterious Circumstances

भोपाल में मॉडल की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, प्रेमी गिरफ्तार

November 11, 2025 at 2:54 PM IST
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में धमाका

धमाके से फिर दहली दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में विस्फोट, 11 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

November 10, 2025 at 10:59 PM IST
Basant Sahu is adding colour in life

'ब्लैक एंड व्हाइट" जिंदगी में भर रहे रंग बसंत साहू, शरीर का 95 फीसदी हिस्सा पैरालाइज्ड

November 10, 2025 at 10:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.