उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को डिजिटल मजबूती देने के लिए ‘जल सारथी ऐप’ लॉन्च किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू किया गया यह ऐप ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का काम कर रहा है. राज्य के 75 जिलों, करीब 58 हजार ग्राम पंचायतों और लगभग 40 हजार जलापूर्ति परियोजनाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. जियो-टैगिंग तकनीक के जरिए ग्रामीण अपने गांव में चल रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति देख सकते हैं. ऐप पर नए जल कनेक्शन के लिए आवेदन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने और संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. यह पहल डिजिटल सुशासन और जनभागीदारी का प्रभावी उदाहरण बनकर उभर रही है.