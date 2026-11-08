ओडिशा के जाजपुर में घर में आग लगने से दो बच्चों समेत एक ही परिवार के चार लोगों की जिंदा जलकर मौत

ओडिशा के जाजपुर जिले के बालिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के एक घर में शनिवार रात भीषण आग लगने से दो बच्चों समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे कटक रेफर किया गया है। हादसे के वक्त घर में खाना बनाया जा रहा था, और आग इतनी तेजी से फैली कि एस्बेस्टस और फूस की छत वाले चार कमरे पूरी तरह खाक हो गए। निजामुद्दीन अपनी बेटी और पोते-पोतियों के साथ गोपालपुर से गांव पहुंचे थे जब यह हादसा हुआ। चांदीखोल फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और दमकल विभाग शॉर्ट सर्किट समेत आग लगने के अन्य कारणों की जांच में जुटे हैं।