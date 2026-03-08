विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का उत्थान भारत की ताकत से तय होगा, न कि दूसरों की गलतियों से. नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "भारत के आगे बढ़ने की दिशा बहुत स्पष्ट है, एक तरह से, इसे रोका नहीं जा सकता. इसलिए, जब हम आज देशों के आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो देशों का आगे बढ़ना देशों द्वारा तय होता है. भारत का आगे बढ़ना भारत द्वारा तय किया जाएगा. यह हमारी ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं."जयशंकर का बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के उप-विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडाउ की उसी कॉन्क्लेव के दौरान की गई बातों को खारिज करता है. लैंडौ ने कहा था कि वॉशिंगटन भारत के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव में चीन के साथ की गई 'गलतियों' को नहीं दोहराएगा. गुरुवार को रायसीना डायलॉग में शामिल होते हुए लैंडाउ ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थीं. लैंडाउ ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो भी करें, वह हमारे लोगों के लिए सही हो, क्योंकि आखिर में हमें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा."

जयशंकर ने हिंद महासागर में हो रही घटनाओं पर भारत का रुख बताया. हाल ही में, एक ईरानी जहाज़, IRIS डेना, जो फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर भारत से लौट रहा था, उसे US ने इंटरनेशनल पानी में डुबो दिया था. शनिवार को रायसीना डायलॉग में बोलते हुए, मंत्री ने भारत का रुख बताते हुए कहा कि भारत ने कोच्चि में एक और ईरानी जहाज़ को डॉक करने का ऑफ़र दिया था. उन्होंने कहा कि तो मुझे लगता है कि हमने इसे असल में, एक तरह से, इंसानियत के नज़रिए से देखा, इसके अलावा, आप जानते हैं, जो भी कानूनी मुद्दे थे और मुझे लगता है कि हमने सही काम किया,

IRIS डेना के खास मामले में, MRCC कोलंबो में IRIS देना से एक डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद, इंडियन नेवी ने तुरंत अपने SAR प्रयास शुरू किए, जिसकी शुरुआत श्रीलंका के नेतृत्व में खोज प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान से हुई। हिंद महासागर की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की असलियत को समझना ज़रूरी है.

विदेश मंत्री ने कहा, "इस पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस चल रही है. कृपया इंडियन ओशन की सच्चाई को समझें। डिएगो गार्सिया पिछले पांच दशकों से इंडियन ओशन में है. यह बात कि जिबूती में विदेशी सेनाएं मौजूद हैं, इस सदी के पहले दशक की शुरुआत में हुई थी। हंबनटोटा इसी दौरान सामने आया"