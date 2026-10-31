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विदेश मंत्री जयशंकर का G20 में दो टूक, कहा- वैश्विक संकटों का सैन्य समाधान नहीं, कूटनीति से सुलझें मुद्दे

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EXTERNAL AFFAIRS MINISTER S JAISHANKAR ADDRESSES G20 MEETING IN ATLANTA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2026 at 2:11 PM IST

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अमेरिका के अटलांटा में आयोजित G20 बैठक के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सामने मौजूद संघर्षों और चुनौतियों का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच शांति और कूटनीति का संदेश दिया। जयशंकर ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नागरिक जहाजों पर हमलों को रोकने और आतंकवाद के खतरे को नजरअंदाज न करने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी में हुई इस बैठक में आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा और वैकल्पिक कनेक्टिविटी नेटवर्क पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, जयशंकर क्वाड बैठक और कॉमनवेल्थ देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

अमेरिका के अटलांटा में आयोजित G20 बैठक के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सामने मौजूद संघर्षों और चुनौतियों का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच शांति और कूटनीति का संदेश दिया। जयशंकर ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नागरिक जहाजों पर हमलों को रोकने और आतंकवाद के खतरे को नजरअंदाज न करने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी में हुई इस बैठक में आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा और वैकल्पिक कनेक्टिविटी नेटवर्क पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, जयशंकर क्वाड बैठक और कॉमनवेल्थ देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

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जयशंकर का G20 में दो टूक

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