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सदियों पुरानी तकनीक के आगे फेल AC! जैसलमेर का ‘हवा प्रोल’ 45 डिग्री गर्मी में भी देता है प्राकृतिक ठंडक - हवा प्रोल

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Jaisalmer Hawa Prol natural cooling system (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 4:46 PM IST

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राजस्थान के Jaisalmer Fort में स्थित ऐतिहासिक ‘हवा प्रोल’ आज भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुत मिसाल बना हुआ है. करीब 377 साल पुराना यह प्रवेश द्वार भीषण गर्मी में भी बिना एसी के प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है. विशेषज्ञों के अनुसार इसकी बनावट, क्रॉस वेंटिलेशन, चूने की परत और बलुआ पत्थर की संरचना हवा के प्रवाह को तेज कर तापमान कम करती है. बाहर तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर भी अंदर का तापमान अपेक्षाकृत काफी कम रहता है. स्थानीय लोग इसे सदियों पुरानी वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक का शानदार उदाहरण मानते हैं, जो आज के आधुनिक कूलिंग सिस्टम को भी चुनौती देता है.

राजस्थान के Jaisalmer Fort में स्थित ऐतिहासिक ‘हवा प्रोल’ आज भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुत मिसाल बना हुआ है. करीब 377 साल पुराना यह प्रवेश द्वार भीषण गर्मी में भी बिना एसी के प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है. विशेषज्ञों के अनुसार इसकी बनावट, क्रॉस वेंटिलेशन, चूने की परत और बलुआ पत्थर की संरचना हवा के प्रवाह को तेज कर तापमान कम करती है. बाहर तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर भी अंदर का तापमान अपेक्षाकृत काफी कम रहता है. स्थानीय लोग इसे सदियों पुरानी वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक का शानदार उदाहरण मानते हैं, जो आज के आधुनिक कूलिंग सिस्टम को भी चुनौती देता है.

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जैसलमेर • सोनार किला
प्राकृतिक कूलिंग • राजस्थान गर्मी
क्रॉस वेंटिलेशन • पवन द्वार
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