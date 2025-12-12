हिमाचल में बोलेरो, वॉल्वो या ऑल्टो कार, किसमें आएगी किसकी सरकार ? - HIMACHAL POLITICS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 7:08 PM IST
हिमाचल प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं लेकिन सियासी गलियारों में दो साल पहले ही सरकार बनाने को लेकर तू-तू मैं-मैं हो रही है. कांग्रेस मिशन रिपीट का दावा कर रही है और बीजेपी सत्ता में वापसी का, इस बीच बयानबाजी का दौर बोलेरो और ऑल्टो कार से होता हुआ वॉल्वो बस तक आ पहुंचा है. दरअसल बिहार चुनाव नतीजों में कांग्रेस के 6 सीटों पर सिमटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस बोलेरो में आ जाएगी और हिमाचल में इससे बुरा हाल होगा क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ऑल्टो कार में फिट हो जाएगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि 2027 में कांग्रेस 52 सीटर वॉल्वो में आएगी और मिशन रिपीट करेगी यानी सत्ता रिपीट करेगी. जयराम ठाकुर ने इस बयान पर फिर चुटकी ली और कहा कि वॉल्वो तो आएगी लेकिन उसमें सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही होगा.
हिमाचल प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं लेकिन सियासी गलियारों में दो साल पहले ही सरकार बनाने को लेकर तू-तू मैं-मैं हो रही है. कांग्रेस मिशन रिपीट का दावा कर रही है और बीजेपी सत्ता में वापसी का, इस बीच बयानबाजी का दौर बोलेरो और ऑल्टो कार से होता हुआ वॉल्वो बस तक आ पहुंचा है. दरअसल बिहार चुनाव नतीजों में कांग्रेस के 6 सीटों पर सिमटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस बोलेरो में आ जाएगी और हिमाचल में इससे बुरा हाल होगा क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ऑल्टो कार में फिट हो जाएगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि 2027 में कांग्रेस 52 सीटर वॉल्वो में आएगी और मिशन रिपीट करेगी यानी सत्ता रिपीट करेगी. जयराम ठाकुर ने इस बयान पर फिर चुटकी ली और कहा कि वॉल्वो तो आएगी लेकिन उसमें सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही होगा.