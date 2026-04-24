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भीषण गर्मी में हाथियों की खास देखभाल… आमेर में बदली दिनचर्या, कूलर-डाइट से राहत - JAIPUR ELEPHANTS

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भीषण गर्मी में हाथियों की खास देखभाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 6:11 PM IST

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आमेर के हाथी गांव में भीषण गर्मी के बीच हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को देखते हुए 76 हाथियों की दिनचर्या बदली गई है और अब एक दिन में केवल आधे हाथियों को ही काम पर लगाया जा रहा है. उनका काम का समय भी सुबह 6 से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है. हाथियों को नियमित रूप से नहलाया जा रहा है और उनके पैरों में सरसों के तेल की मालिश की जा रही है ताकि गर्मी से नुकसान न हो. इसके अलावा कूलर लगाए गए हैं और डाइट में पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, ककड़ी और गन्ना शामिल किए गए हैं. ये उपाय हाथियों की सेहत और पर्यटन दोनों के लिए अहम हैं.

आमेर के हाथी गांव में भीषण गर्मी के बीच हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को देखते हुए 76 हाथियों की दिनचर्या बदली गई है और अब एक दिन में केवल आधे हाथियों को ही काम पर लगाया जा रहा है. उनका काम का समय भी सुबह 6 से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है. हाथियों को नियमित रूप से नहलाया जा रहा है और उनके पैरों में सरसों के तेल की मालिश की जा रही है ताकि गर्मी से नुकसान न हो. इसके अलावा कूलर लगाए गए हैं और डाइट में पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, ककड़ी और गन्ना शामिल किए गए हैं. ये उपाय हाथियों की सेहत और पर्यटन दोनों के लिए अहम हैं.

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