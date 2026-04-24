आमेर के हाथी गांव में भीषण गर्मी के बीच हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को देखते हुए 76 हाथियों की दिनचर्या बदली गई है और अब एक दिन में केवल आधे हाथियों को ही काम पर लगाया जा रहा है. उनका काम का समय भी सुबह 6 से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है. हाथियों को नियमित रूप से नहलाया जा रहा है और उनके पैरों में सरसों के तेल की मालिश की जा रही है ताकि गर्मी से नुकसान न हो. इसके अलावा कूलर लगाए गए हैं और डाइट में पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, ककड़ी और गन्ना शामिल किए गए हैं. ये उपाय हाथियों की सेहत और पर्यटन दोनों के लिए अहम हैं.