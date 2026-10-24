जयपुर-अजमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: खाटूश्यामजी से आ रही श्रद्धालुओं की बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे-48 पर बगरू पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। खाटूश्यामजी के दर्शन करने के बाद सांवरिया सेठ मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैवलर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में महाराष्ट्र के नासिक जिले के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, सात घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के असली कारणों की बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है।