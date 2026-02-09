लग्जरी कार प्रोडक्शन के इतिहास में तमिलनाडु नया इतिहास लिखने जा रहा है. प्रदेश के सीएम एमके स्टालिन ने रानीपेट में टाटा के जगुआर लैंड रोवर प्लांट का उद्घाटन किया. करीब 9 हजार करोड़ के निवेश से बने प्लांट में किस तरह की लग्जरी कारें बनेंगी, उसका एक लुक भी सामने आया है. सीएम ने टाटा मोटर्स की ओर से बनाई गई पहली रेंज रोवर कार... रेंज रोवर इवोक की फैक्ट्री के अंदर सवारी की और इसके साथ ही प्लांट का औपचारिक उद्घाटन हुआ. आने वाले दिनों में ये कारें मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को टक्कर देती नजर आएंगीं. कार्यक्रम में सीएम स्टालिन ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया.