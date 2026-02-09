ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु के रानीपेट में बनेंगी जगुआर लैंड रोवर कारें, सीएम ने टाटा के नए प्लांट का किया उद्घाटन - JAGUAR LAND ROVER PLANT INAUGRATED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
तमिलनाडु के रानीपेट में बनेंगी जगुआर लैंड रोवर कारें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लग्जरी कार प्रोडक्शन के इतिहास में तमिलनाडु नया इतिहास लिखने जा रहा है. प्रदेश के सीएम एमके स्टालिन ने रानीपेट में टाटा के जगुआर लैंड रोवर प्लांट का उद्घाटन किया.  करीब 9 हजार करोड़ के निवेश से बने प्लांट में किस तरह की लग्जरी कारें बनेंगी, उसका एक लुक भी सामने आया है. सीएम ने टाटा मोटर्स की ओर से बनाई गई पहली रेंज रोवर कार... रेंज रोवर इवोक की फैक्ट्री के अंदर सवारी की और इसके साथ ही प्लांट का औपचारिक उद्घाटन हुआ. आने वाले दिनों में ये कारें मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को टक्कर देती नजर आएंगीं. कार्यक्रम में सीएम स्टालिन ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया.

लग्जरी कार प्रोडक्शन के इतिहास में तमिलनाडु नया इतिहास लिखने जा रहा है. प्रदेश के सीएम एमके स्टालिन ने रानीपेट में टाटा के जगुआर लैंड रोवर प्लांट का उद्घाटन किया.  करीब 9 हजार करोड़ के निवेश से बने प्लांट में किस तरह की लग्जरी कारें बनेंगी, उसका एक लुक भी सामने आया है. सीएम ने टाटा मोटर्स की ओर से बनाई गई पहली रेंज रोवर कार... रेंज रोवर इवोक की फैक्ट्री के अंदर सवारी की और इसके साथ ही प्लांट का औपचारिक उद्घाटन हुआ. आने वाले दिनों में ये कारें मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को टक्कर देती नजर आएंगीं. कार्यक्रम में सीएम स्टालिन ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGUAR LAND ROVER PLANT INAUGRATED
रानीपेट में जगुआर लैंड रोवर प्लांट
CM INAUGRATED PLANT
रेंज रोवर इवोक
JAGUAR LAND ROVER PLANT INAUGRATED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Classroom murder

पंजाब के लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा का मर्डर, फिर खुद को मारी गोली

February 9, 2026 at 8:18 PM IST
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव

February 9, 2026 at 6:16 PM IST
RSS Chief Bhagwat on UCC

UCC सभी को भरोसे में लेकर बनाया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं होने चाहिए: RSS प्रमुख भागवत

February 8, 2026 at 10:26 PM IST
Himanta Biswa Sarma On Gogoi

असम के सीएम ने गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए पाकिस्तान लिंक के आरोप; कांग्रेस सांसद ने दावों को किया खारिज

February 8, 2026 at 8:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.