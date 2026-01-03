पशु मुख नृत्य कला को बचाने की कोशिश, कलाकार जगदीश पाणिग्रही को मिले कई पुरस्कार - SAVING ANIMAL FACE DANCE
Published : January 3, 2026 at 8:48 PM IST
ओड़िशा के गंजम जिले के कलाकार जगदीश पाणिग्रही सालों से लोक कला पशु मुख नृत्य को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. इस डांस में कलाकार अलग-अलग जंगली जानवरों के चेहरे लगाकर लोक संगीत की धुन पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. स्थानीय कार्यक्रमों, यात्राओं और त्योहारों में इसका प्रदर्शन होता है. जगदीश पाणिग्रही पाणिग्रही का कहना है कि वो बचपन से ही गुरु शांतुनु कुमार दास से प्रेरित थे जो अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि लोक कला में उसकी मौलिकता से समझौता नहीं किया जाए.
पशु मुख नृत्य में कलाकार के चेहरे की पेंटिंग, शरीर की पेंटिंग और कलाकार की कला तीनों का संगम होता है. इस नृत्य में 15 से 20 कलाकारों की टीम होती है, जो अपनी कला का प्रदर्शन कर अपना जीवन-यापन करते हैं. जगदीश पाणिग्रही ने इसमें महारत हासिल की है. जगदीश पाणिग्रही को इसके लिए कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है.
