जगदलपुर: बस्तर में आज 210 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. हथियार डालने के बाद सरेंडर नक्सलियों को संविधान की किताब की प्रति दी गई. मांझी चालकी ने सभी सरेंडर नक्सलियों को गुलाब का फूल देकर मुख्यधारा में लौटने के लिए स्वागत किया. इस दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी, छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुणदेव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी बीएसएफ, एडीजी सीआरपीएफ, बस्तर आईजी, बस्तर डीआईजी, बस्तर संभाग के सभी एसपी, बस्तर कलेक्टर शामिल रहे. पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे. शौर्य भवन में सीएम साय प्रेसवार्ता कर रहे हैं.