शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. अब सरकार पांचवें साल में प्रवेश करने जा रही है, चार वर्षों में सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी और शेष कार्यकाल में अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उसका रोडमैप क्या रहने वाला है? इसको लेकर ईटीवी भारत ने राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से विशेष बातचीत की.

इस दौरान नेगी ने सरकार की उपलब्धियों का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने रखा और विपक्षी भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. राजस्व मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार हिमाचल पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां छोड़कर गई थी. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार को विरासत में मिले आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय संसाधनों के मामले में कथित भेदभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संभालने का प्रयास किया है.

बातचीत के में जगत सिंह नेगी ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रदेश सरकार की भूमिका, आपदा प्रभावित परिवारों को दिए गए राहत पैकेज और हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. वहीं, बागवानों के हितों में सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और राजस्व विभाग में किए गए सुधारों को भी उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर खुलकर अपनी बात रखी.