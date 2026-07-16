पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा शुरू, लाखों श्रद्धालुओं के बीच आस्था का महासंगम; पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं - JAGANNATH TEMPLE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 4:35 PM IST
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा आज से शुरू हो गई. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे हैं. पारंपरिक पहंडी अनुष्ठान के बाद तीनों देवता अपने-अपने रथ—नंदीघोष, तलध्वज और दर्पदलन—पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे. लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और पूरा बड़दंडा ‘जय जगन्नाथ’ के जयघोष से गूंज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रथयात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा प्रतीक बताया तथा सभी के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की.
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा आज से शुरू हो गई. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक उत्सव में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे हैं. पारंपरिक पहंडी अनुष्ठान के बाद तीनों देवता अपने-अपने रथ—नंदीघोष, तलध्वज और दर्पदलन—पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे. लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और पूरा बड़दंडा ‘जय जगन्नाथ’ के जयघोष से गूंज रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रथयात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा प्रतीक बताया तथा सभी के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की.