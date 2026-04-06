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जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील - SWAMI AVIMUKTESHWARANAND SARASWATI

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की गौ संरक्षण की अपील (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 4:19 PM IST

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नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपनी बात रखी. नरेला-बवाना रोड स्थित घोगा इलाके के चंद्रमाया स्थल पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने गौमाता की सुरक्षा और उससे जुड़े कानूनों पर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने गौ संरक्षण को भारतीय संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि गौवंश की रक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद आवश्यक है. उन्होंने देशभर में गौहत्या पर सख्त कानून बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की.इसके साथ ही उन्होंने गौशालाओं की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि कई स्थानों पर गौशालाओं की हालत ठीक नहीं है, जिसे सुधारने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा. 

नई दिल्ली:  राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपनी बात रखी. नरेला-बवाना रोड स्थित घोगा इलाके के चंद्रमाया स्थल पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने गौमाता की सुरक्षा और उससे जुड़े कानूनों पर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने गौ संरक्षण को भारतीय संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि गौवंश की रक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद आवश्यक है. उन्होंने देशभर में गौहत्या पर सख्त कानून बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की.इसके साथ ही उन्होंने गौशालाओं की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि कई स्थानों पर गौशालाओं की हालत ठीक नहीं है, जिसे सुधारने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा. 

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