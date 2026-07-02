जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम का जल स्तर कम होता जा रहा है. पानी सूखते ही डैम ने अपने अंदर छुपे अदृश्य नजारे को सामने ला दिया. जहां डूबी हुई नावें और मंदिर के खंडहर सतह पर दिखाई दिए. ऐसा नजारा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था. हमेशा जलमग्न रहने वाला मंदिर का खंडहर पूरी तरह सतह पर आ गया है. जो इलाके में चर्चा का विषय बन गया है लोग दूर-दूर से यह नजारा देखने आ रहे हैं. जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने इस विशाल डैम में रोजाना 5 सेंटीमीटर के करीब पानी कम हो रहा है. बताया जा रहा है कि बांध में अब मात्र 5.5 मीटर पानी ही शेष बचा है.

वीडियो में देखें बरगी डैम का हैरान कर देने वाला नजारा.