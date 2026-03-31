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जबलपुर के मोहल्ले में यमराज बन दौड़ी कार, 3 लोगों को कुचलते निकली, युवक की मौत - JABALPUR CAR CRUSHED 4 PEOPLES

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तेज रफ्तार कार ने मोहल्ले में 4 लोगों को कुचला (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 12:25 PM IST

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जबलपुर : शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत आने वाली ललित कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया. घर के बाहर बैठे लोगों को कार ने अपनी चपेट में ले लिया. घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे युवक की मौके पर मौत हो गई. इसके अलावा 3 अन्य लोग घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. हादसे में 12 साल के बालक की हालत गंभीर है. 

पीड़ित परिजनों ने बताया "22 वर्षीय विकेश उर्वा सुबह घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था. इसी दौरान इसी कॉलोनी का निवासी रोहित तेज रफ्तार कार से जेठी अस्पताल वाली रोड तरफ जा रहा था. रास्ते में उसके घर के सामने रोड पर स्कूटी को अपनी चपेट में लिया. इसके बाद मोहल्ले के 2 बच्चे आरिफ, अभिनव को टक्कर मारते हुए कार को दुकान की शटर से टकरा गई. इस दौरान विकेश कार के नीचे आग गया. इससे उसकी मौत हो गई." थाना प्रभारी सिविल लाइन पूर्वा चौरसिया के अनुसार “कार जब्त कर ली है. हादसे में एक युवक की मौत हो गई. कार चालक की तलाश की जा रही है.”

जबलपुर : शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत आने वाली ललित कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया. घर के बाहर बैठे लोगों को कार ने अपनी चपेट में ले लिया. घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे युवक की मौके पर मौत हो गई. इसके अलावा 3 अन्य लोग घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. हादसे में 12 साल के बालक की हालत गंभीर है. 

पीड़ित परिजनों ने बताया "22 वर्षीय विकेश उर्वा सुबह घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था. इसी दौरान इसी कॉलोनी का निवासी रोहित तेज रफ्तार कार से जेठी अस्पताल वाली रोड तरफ जा रहा था. रास्ते में उसके घर के सामने रोड पर स्कूटी को अपनी चपेट में लिया. इसके बाद मोहल्ले के 2 बच्चे आरिफ, अभिनव को टक्कर मारते हुए कार को दुकान की शटर से टकरा गई. इस दौरान विकेश कार के नीचे आग गया. इससे उसकी मौत हो गई." थाना प्रभारी सिविल लाइन पूर्वा चौरसिया के अनुसार “कार जब्त कर ली है. हादसे में एक युवक की मौत हो गई. कार चालक की तलाश की जा रही है.”

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