जबलपुर के ग्वारीघाट में उफनती नर्मदा में पलटी रेस्क्यू बोट, 12 लोगों की बाल-बाल बची जान; चालक पर उठे गंभीर सवाल

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ग्वारीघाट में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. उफनती नर्मदा नदी की तेज लहरों के बीच होमगार्ड और बचाव दल की एक मोटर बोट अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस बोट में क्षमता से अधिक 12 से ज्यादा लोग सवार थे. गनीमत यह रही कि सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे स्थानीय नाविकों की मदद से सभी को सुरक्षित किनारे निकाल लिया गया.

इन दिनों बरगी बांध के 13 गेट खुले होने के कारण नर्मदा का जलस्तर सामान्य से करीब 30 फीट ऊपर बह रहा है. बताया जा रहा है कि मोटर बोट के चालक ने अचानक नाव मोड़ दी जिससे यह हादसा हुआ. चालक के नशे में होने के शक में उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.