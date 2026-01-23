ETV Bharat / Videos

जबलपुर में दिखा संप्रादायिक सौहार्द, एक मंडप में हिंदू-मुस्लिम जोड़ों के हाथ हुए पीले - JABALPUR MASS MARRIAGE

घोड़ा बग्घियों में सवार होकर निकले दूल्हे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:49 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक वरदान है. जबलपुर में आयोजित कन्या विवाह समारोह में जबलपुर के साथ ही अन्य जिलों से भी परिवार जुड़े जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया. मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बहुत कठिन होता है बेटे-बेटियों की शादी करना. शुक्रवार को सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में 121 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे. दूल्हे घोड़ा बग्घियों में सवार होकर बैंड-बाजा बारात लेकर आयोजन स्थल पर पहुंचे. इस समारोह की खास बात यह रही कि इसमें 118 हिन्दू और तीन मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे. वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जोड़ों को बधाई और शुभकामनाएं दी. साथ ही सीएम ने जोड़ों को 49-49 हजार का चेक दिया है. नगर निगम द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के अंतर्गत ये सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ. सभी जोड़ों के विवाह और निकाह रीति रिवाज के अनुसार कराए गए.  

