जबलपुर नाव हादसा: मां-बेटे की मार्मिक तस्वीर ने झकझोरा, पुलिसकर्मी बोलीं—“मैं भी मां हूं, कांप रहे थे हाथ” - JABALPUR BOAT ACCIDENT
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Published : May 5, 2026 at 8:27 PM IST
मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुए नाव हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया. हादसे के दौरान एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए मृत अवस्था में मिली, जिसकी तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया. इस तस्वीर को मौके पर मौजूद उप-निरीक्षक सरिता पटेल ने कैद किया, जिन्होंने बताया कि वह खुद एक मां हैं और इस दृश्य ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया. कांपते हाथों और आंसुओं के बीच उन्होंने ड्यूटी निभाई. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई जबकि 28 को बचा लिया गया. राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही के आरोप में क्रू मेंबरों पर कार्रवाई की गई है.
मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुए नाव हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया. हादसे के दौरान एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए मृत अवस्था में मिली, जिसकी तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया. इस तस्वीर को मौके पर मौजूद उप-निरीक्षक सरिता पटेल ने कैद किया, जिन्होंने बताया कि वह खुद एक मां हैं और इस दृश्य ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया. कांपते हाथों और आंसुओं के बीच उन्होंने ड्यूटी निभाई. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई जबकि 28 को बचा लिया गया. राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही के आरोप में क्रू मेंबरों पर कार्रवाई की गई है.