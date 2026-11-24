जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने शेषनाग झील की ओर जाते समय रोक दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें इस संवेदनशील ग्लेशियर झील के पास भारी मशीनें चलती दिख रही थीं, जिससे पर्यावरण को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं. मुफ्ती, अपनी पार्टी के विधायकों वहीद पारा और सैयद मुंतजिर मेहदी के साथ, सुबह दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा मार्ग से शेषनाग की ओर निकली थीं. इन नेताओं ने चंदनवाड़ी से झील की तरफ पैदल जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें महज 500 मीटर आगे ही रोक दिया. जिस जगह पर मुफ्ती को रोका गया, वहां से शेषनाग लगभग 12 किलोमीटर दूर है.