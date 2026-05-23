इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का खुलासा होने से अमेरिका में हड़कंप मच गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की IRGC से कथित तौर पर प्रशिक्षित 32 वर्षीय मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल-सादी को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बदले के लिए यह योजना बनाई थी. संदिग्ध के पास इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट भी मिला है. उसे 15 मई को तुर्की में गिरफ्तार कर अमेरिका भेजा गया. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी कई अंतरराष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों और ईरान समर्थित नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं.