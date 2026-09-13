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"मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति", "2029 से पहले 21 राज्यों में लागू हो जाएगा UCC", बोले अमित शाह

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 10:27 PM IST

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"मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति है. मुझे नहीं लगता कि मातृभाषा का मुद्दा किसी बड़ी समस्या या विवाद का कारण बनेगा. राज्यों के पास अनुभवी नेतृत्व है और ऐसे किसी भी विवाद का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें ईटीवी भारत के रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहीं. अमित शाह ने कहा, "हालांकि कुछ लोग विवाद भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्य-स्तरीय नेतृत्व इन मामलों को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है.". मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी.

"मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति है. मुझे नहीं लगता कि मातृभाषा का मुद्दा किसी बड़ी समस्या या विवाद का कारण बनेगा. राज्यों के पास अनुभवी नेतृत्व है और ऐसे किसी भी विवाद का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा." केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें ईटीवी भारत के रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहीं. अमित शाह ने कहा, "हालांकि कुछ लोग विवाद भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज्य-स्तरीय नेतृत्व इन मामलों को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है.". मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 21 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी.

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