"ऐसा लग रहा है आज फिर से मेरी मां चली गईं हैं", आशा भोसले के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर - FILM INDUSTRY REACTIONS
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Published : April 12, 2026 at 11:11 PM IST
पद्म विभूषण गायिका आशा भोसले के निधन से शोक की लहर है. फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं ने दिग्गज गायिका के निधन पर शोक जताया है. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आशा भोसले के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. शाहरुख खान ने उस महान गायिका के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर एक्स हैंडल पर की है और लिखा है, 'आशा ताई के निधन की खबर सुनकर सचमुच बहुत दुख हुआ. उनकी आवाज़ भारतीय सिनेमा के मुख्य स्तंभों में से एक रही है और आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी. उनकी प्रतिभा ऐसी है जो कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगी. उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाया, और मुझे उनकी बहुत याद आएगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आशा ताई. लव यू.' संगीतकार अनु मलिक ने उनके निधन पर कहा- मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है. ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी मां को एक बार फिर खो दिया हो.
पद्म विभूषण गायिका आशा भोसले के निधन से शोक की लहर है. फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं ने दिग्गज गायिका के निधन पर शोक जताया है. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आशा भोसले के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. शाहरुख खान ने उस महान गायिका के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर एक्स हैंडल पर की है और लिखा है, 'आशा ताई के निधन की खबर सुनकर सचमुच बहुत दुख हुआ. उनकी आवाज़ भारतीय सिनेमा के मुख्य स्तंभों में से एक रही है और आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी. उनकी प्रतिभा ऐसी है जो कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगी. उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाया, और मुझे उनकी बहुत याद आएगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आशा ताई. लव यू.' संगीतकार अनु मलिक ने उनके निधन पर कहा- मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है. ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी मां को एक बार फिर खो दिया हो.